Harga live SuperFruits AI (SUPAI) hari ini adalah $ 0.00001128, dengan perubahan 4.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUPAI ke USD saat ini adalah $ 0.00001128 per SUPAI.

SuperFruits AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,273.96, dengan suplai yang beredar 999.52M SUPAI. Selama 24 jam terakhir, SUPAI diperdagangkan antara $ 0.00001057 (low) dan $ 0.0000113 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0047848, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000796.

Dalam kinerja jangka pendek, SUPAI bergerak +0.71% dalam satu jam terakhir dan -7.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SuperFruits AI (SUPAI)

Kapitalisasi Pasar $ 11.27K$ 11.27K $ 11.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.27K$ 11.27K $ 11.27K Suplai Peredaran 999.52M 999.52M 999.52M Total Suplai 999,519,120.302175 999,519,120.302175 999,519,120.302175

