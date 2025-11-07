BursaDEX+
Harga live Surf hari ini adalah 0.01948319 USD. Lacak informasi harga aktual SURF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SURF dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Surf hari ini adalah 0.01948319 USD. Lacak informasi harga aktual SURF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SURF dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SURF

Info Harga SURF

Penjelasan SURF

Situs Web Resmi SURF

Tokenomi SURF

Prakiraan Harga SURF

Logo Surf

Harga Surf (SURF)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SURF ke USD:

+0.50%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Surf (SURF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:19:11 (UTC+8)

Informasi Harga Surf (SURF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-3.46%

+0.59%

-17.59%

-17.59%

Harga aktual Surf (SURF) adalah $0.01948319. Selama 24 jam terakhir, SURF diperdagangkan antara low $ 0.01909113 dan high $ 0.02064857, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSURF adalah $ 0.102584, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01288248.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SURF telah berubah sebesar -3.46% selama 1 jam terakhir, +0.59% selama 24 jam, dan -17.59% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Surf (SURF)

Kapitalisasi Pasar Surf saat ini adalah $ 409.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SURF adalah 21.00M, dan total suplainya sebesar 21000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 409.15K.

Riwayat Harga Surf (SURF) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Surf ke USD adalah $ +0.00011411.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Surf ke USD adalah $ -0.0024828071.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Surf ke USD adalah $ -0.0128739444.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Surf ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00011411+0.59%
30 Days$ -0.0024828071-12.74%
60 Hari$ -0.0128739444-66.07%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Surf (SURF)

SurfLiquid is an on-chain DeFAI (DeFi + AI) agent that manages stablecoin yield for users in a fully non-custodial way. Users connect a wallet, deposit USDC to a personal smart vault, and the agent allocates across vetted lending markets and liquidity pools, rebalancing and compounding automatically. Every action is on-chain and auditable. The system targets practical problems in yield management: missed rebalance windows, gas drag, fragmented pools, and manual monitoring. Surf runs on Base first and integrates a multi-chain execution layer so strategies can expand across EVM networks without users bridging manually. Guardrails include protocol allowlists, position caps, and continuous health checks. The $SURF token powers access to strategy tiers, staking rewards via the Conviction Vault, and governance over parameters like pool allowlists and fee settings. In short, SurfLiquid provides a transparent, self-custodial way to put idle stablecoins to work with AI handling execution and reporting.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Surf (SURF)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Surf (USD)

Berapa nilai Surf (SURF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Surf (SURF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Surf.

Cek prediksi harga Surf sekarang!

SURF ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Surf (SURF)

Memahami tokenomi Surf (SURF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SURF sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Surf (SURF)

Berapa nilai Surf (SURF) hari ini?
Harga live SURF dalam USD adalah 0.01948319 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SURF ke USD saat ini?
Harga SURF ke USD saat ini adalah $ 0.01948319. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Surf?
Kapitalisasi pasar SURF adalah $ 409.15K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SURF?
Suplai beredar SURF adalah 21.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SURF?
SURF mencapai harga ATH sebesar 0.102584 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SURF?
SURF mencapai harga ATL 0.01288248 USD.
Berapa volume perdagangan SURF?
Volume perdagangan 24 jam live SURF adalah -- USD.
Akankah harga SURF naik lebih tinggi tahun ini?
SURF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SURF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Surf (SURF)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

