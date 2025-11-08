Harga Sus Hari Ini

Harga live Sus (SUS) hari ini adalah $ 0.00001487, dengan perubahan 2.13% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUS ke USD saat ini adalah $ 0.00001487 per SUS.

Sus saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,858.68, dengan suplai yang beredar 999.51M SUS. Selama 24 jam terakhir, SUS diperdagangkan antara $ 0.00001379 (low) dan $ 0.00001496 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00493113, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001363.

Dalam kinerja jangka pendek, SUS bergerak +0.96% dalam satu jam terakhir dan -14.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sus (SUS)

Kapitalisasi Pasar $ 14.86K$ 14.86K $ 14.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.86K$ 14.86K $ 14.86K Suplai Peredaran 999.51M 999.51M 999.51M Total Suplai 999,514,014.126703 999,514,014.126703 999,514,014.126703

Kapitalisasi Pasar Sus saat ini adalah $ 14.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUS adalah 999.51M, dan total suplainya sebesar 999514014.126703. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.86K.