Harga suwi Hari Ini

Harga live suwi (SUWI) hari ini adalah $ 0.00005418, dengan perubahan 1.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUWI ke USD saat ini adalah $ 0.00005418 per SUWI.

suwi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 54,089, dengan suplai yang beredar 999.86M SUWI. Selama 24 jam terakhir, SUWI diperdagangkan antara $ 0.00005243 (low) dan $ 0.00005486 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03992344, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005105.

Dalam kinerja jangka pendek, SUWI bergerak +1.80% dalam satu jam terakhir dan -18.22% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar suwi (SUWI)

Kapitalisasi Pasar $ 54.09K$ 54.09K $ 54.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 54.09K$ 54.09K $ 54.09K Suplai Peredaran 999.86M 999.86M 999.86M Total Suplai 999,855,920.935136 999,855,920.935136 999,855,920.935136

Kapitalisasi Pasar suwi saat ini adalah $ 54.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUWI adalah 999.86M, dan total suplainya sebesar 999855920.935136. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 54.09K.