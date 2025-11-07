BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live SwissBorg hari ini adalah 0.351987 USD. Lacak informasi harga aktual BORG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BORG dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live SwissBorg hari ini adalah 0.351987 USD. Lacak informasi harga aktual BORG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BORG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BORG

Info Harga BORG

Penjelasan BORG

Whitepaper BORG

Situs Web Resmi BORG

Tokenomi BORG

Prakiraan Harga BORG

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo SwissBorg

Harga SwissBorg (BORG)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BORG ke USD:

$0.352527
$0.352527$0.352527
+0.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live SwissBorg (BORG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:43:06 (UTC+8)

Informasi Harga SwissBorg (BORG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.328926
$ 0.328926$ 0.328926
Low 24 Jam
$ 0.357862
$ 0.357862$ 0.357862
High 24 Jam

$ 0.328926
$ 0.328926$ 0.328926

$ 0.357862
$ 0.357862$ 0.357862

$ 1.64
$ 1.64$ 1.64

$ 0.00502687
$ 0.00502687$ 0.00502687

+0.54%

+0.94%

-15.31%

-15.31%

Harga aktual SwissBorg (BORG) adalah $0.351987. Selama 24 jam terakhir, BORG diperdagangkan antara low $ 0.328926 dan high $ 0.357862, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBORG adalah $ 1.64, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00502687.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BORG telah berubah sebesar +0.54% selama 1 jam terakhir, +0.94% selama 24 jam, dan -15.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SwissBorg (BORG)

$ 346.27M
$ 346.27M$ 346.27M

--
----

$ 346.27M
$ 346.27M$ 346.27M

982.25M
982.25M 982.25M

982,252,443.442
982,252,443.442 982,252,443.442

Kapitalisasi Pasar SwissBorg saat ini adalah $ 346.27M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BORG adalah 982.25M, dan total suplainya sebesar 982252443.442. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 346.27M.

Riwayat Harga SwissBorg (BORG) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga SwissBorg ke USD adalah $ +0.00329348.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga SwissBorg ke USD adalah $ -0.1438675761.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga SwissBorg ke USD adalah $ +0.1036146595.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga SwissBorg ke USD adalah $ +0.08696010227905926.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00329348+0.94%
30 Days$ -0.1438675761-40.87%
60 Hari$ +0.1036146595+29.44%
90 Hari$ +0.08696010227905926+32.81%

Apa yang dimaksud dengan SwissBorg (BORG)

What is SwissBorg? SwissBorg’s flagship product is an all-encompassing crypto management app for retail users. It enables them to on & off ramp, exchange crypto and fiat, earn yield, buy bundles of crypto and access its launchpad investment opportunities. SwissBorg started in the ICO era of 2017 and has over 1 million registered users as of 2024.

The app’s products range from on/off ramp, CEX & DEX aggregator (MEX), staking and other passive income opportunities (Earn), cryptocurrency bundles (Thematics), and a launchpad & one-time opportunities (Alpha Early Deals) and more. SwissBorg users are also entitled to airdrops if they happen as it’s one the few centralised entities redistributing them directly to their users.

What is BORG? BORG is essential to the SwissBorg experience as it unlocks additional utilities in the app. The more BORG users hold in the app, the more benefits they can unlock either through Premium Tiers or ad-hoc campaigns. Benefits include lower exchange fees, higher allocation in launchpads, higher yield on Earn strategies and increased voting power in referendums proposed by SwissBorg.

When was SwissBorg Founded? The project was launched in Switzerland in 2017 and the ICO lasted from Dec 7th, 2017 to January 10th, 2018 where $50 million was raised to kickstart the project. In Q1 2023 SwissBorg performed a Series A, where 16,660 big and small individual investors raised a total of over 21 million Swiss Francs (CHF).

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya SwissBorg (BORG)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga SwissBorg (USD)

Berapa nilai SwissBorg (BORG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SwissBorg (BORG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SwissBorg.

Cek prediksi harga SwissBorg sekarang!

BORG ke Mata Uang Lokal

Tokenomi SwissBorg (BORG)

Memahami tokenomi SwissBorg (BORG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BORG sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang SwissBorg (BORG)

Berapa nilai SwissBorg (BORG) hari ini?
Harga live BORG dalam USD adalah 0.351987 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BORG ke USD saat ini?
Harga BORG ke USD saat ini adalah $ 0.351987. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SwissBorg?
Kapitalisasi pasar BORG adalah $ 346.27M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BORG?
Suplai beredar BORG adalah 982.25M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BORG?
BORG mencapai harga ATH sebesar 1.64 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BORG?
BORG mencapai harga ATL 0.00502687 USD.
Berapa volume perdagangan BORG?
Volume perdagangan 24 jam live BORG adalah -- USD.
Akankah harga BORG naik lebih tinggi tahun ini?
BORG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BORG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:43:06 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SwissBorg (BORG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,799.73
$101,799.73$101,799.73

-0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,346.17
$3,346.17$3,346.17

+1.40%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1413
$1.1413$1.1413

+33.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.72
$156.72$156.72

+0.51%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,799.73
$101,799.73$101,799.73

-0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,346.17
$3,346.17$3,346.17

+1.40%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.72
$156.72$156.72

+0.51%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2223
$2.2223$2.2223

-0.54%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$965.97
$965.97$965.97

+3.46%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.005660
$0.005660$0.005660

+466.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.129
$4.129$4.129

+312.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008006
$0.008006$0.008006

+275.16%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002457
$0.00002457$0.00002457

+128.13%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.2875
$13.2875$13.2875

+117.47%