Harga SWORD Hari Ini

Harga live SWORD (SWORD) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SWORD ke USD saat ini adalah -- per SWORD.

SWORD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,367.52, dengan suplai yang beredar 7.03B SWORD. Selama 24 jam terakhir, SWORD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SWORD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -3.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SWORD (SWORD)

Kapitalisasi Pasar $ 18.37K$ 18.37K $ 18.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.04K$ 20.04K $ 20.04K Suplai Peredaran 7.03B 7.03B 7.03B Total Suplai 7,665,089,170.505355 7,665,089,170.505355 7,665,089,170.505355

Kapitalisasi Pasar SWORD saat ini adalah $ 18.37K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SWORD adalah 7.03B, dan total suplainya sebesar 7665089170.505355. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.04K.