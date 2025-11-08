Harga Sydney Hari Ini

Harga live Sydney (SYDNEY) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SYDNEY ke USD saat ini adalah -- per SYDNEY.

Sydney saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40,352, dengan suplai yang beredar 999.06M SYDNEY. Selama 24 jam terakhir, SYDNEY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00249286, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SYDNEY bergerak +3.04% dalam satu jam terakhir dan -14.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sydney (SYDNEY)

Kapitalisasi Pasar $ 40.35K$ 40.35K $ 40.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.35K$ 40.35K $ 40.35K Suplai Peredaran 999.06M 999.06M 999.06M Total Suplai 999,058,377.232366 999,058,377.232366 999,058,377.232366

Kapitalisasi Pasar Sydney saat ini adalah $ 40.35K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SYDNEY adalah 999.06M, dan total suplainya sebesar 999058377.232366. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.35K.