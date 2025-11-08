BursaDEX+
Harga live SYLVI AGENT hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SYLVIAI adalah 31,573 USD. Lacak informasi harga aktual SYLVIAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SYLVIAI

Info Harga SYLVIAI

Penjelasan SYLVIAI

Situs Web Resmi SYLVIAI

Tokenomi SYLVIAI

Prakiraan Harga SYLVIAI

Harga SYLVI AGENT (SYLVIAI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SYLVIAI ke USD:

-0.30%1D
Grafik Harga Live SYLVI AGENT (SYLVIAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 02:05:53 (UTC+8)

Harga SYLVI AGENT Hari Ini

Harga live SYLVI AGENT (SYLVIAI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SYLVIAI ke USD saat ini adalah -- per SYLVIAI.

SYLVI AGENT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,573, dengan suplai yang beredar 999.86M SYLVIAI. Selama 24 jam terakhir, SYLVIAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00406367, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SYLVIAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SYLVI AGENT (SYLVIAI)

$ 31.57K
$ 31.57K$ 31.57K

$ 31.57K
$ 31.57K$ 31.57K

999.86M
999.86M 999.86M

999,856,350.348016
999,856,350.348016 999,856,350.348016

Kapitalisasi Pasar SYLVI AGENT saat ini adalah $ 31.57K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SYLVIAI adalah 999.86M, dan total suplainya sebesar 999856350.348016. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.57K.

Riwayat Harga SYLVI AGENT USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00406367
$ 0.00406367$ 0.00406367

$ 0
$ 0$ 0

-0.38%

-16.54%

-16.54%

Riwayat Harga SYLVI AGENT (SYLVIAI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga SYLVI AGENT ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga SYLVI AGENT ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga SYLVI AGENT ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga SYLVI AGENT ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.38%
30 Days$ 0-45.56%
60 Hari$ 0-54.16%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk SYLVI AGENT

Prediksi Harga SYLVI AGENT (SYLVIAI) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SYLVIAI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga SYLVI AGENT (SYLVIAI) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga SYLVI AGENT berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga SYLVI AGENT yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga SYLVIAI untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga SYLVI AGENT.

Apa yang dimaksud dengan SYLVI AGENT (SYLVIAI)

Sylvi is an advanced agent providing concise, data-driven insights on crypto markets using ''Fact Engine''.

Sylvi is an advance agent that delivers short, data-driven insights about various topics, especially crypto markets and financial events. It scans social channels (like Twitter/X, Telegram, Discord, etc.), detects trends, and posts responses within their character limits.

Narrative Analysis: Uses AI models to interpret market sentiment, chart data, and user discussions.

Fact Checking: Integrates an internal mechanism (or a separate “Fact Engine”) to evaluate credibility of news or claims.

Chart Updates: Provides brief, symbol-based insights, such as ↑↑, ↓↓ to show possible up or down trends.

  • Key Abilities Social Listening: Monitors mentions, keywords, and hashtags in near real-time.

Market Insights: Quickly summarizes technical analysis (e.g., potential support/resistance levels).

Alerting: Notifies users of big market changes or suspicious rumors flagged by the verification system.

Simple Deployment: Users can configure Sylvi Agent with minimal technical knowledge if they use the no-code builder.

Typical Use Cases Crypto Traders: Receive short-term signals or warnings about liquidity changes.

Brand Owners: Track brand mentions and respond swiftly.

Influencers: Publish curated news or share relevant content with followers.

General Enthusiasts: Stay informed without manually filtering multiple news feeds.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya SYLVI AGENT (SYLVIAI)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SYLVI AGENT

Berapa nilai 1 SYLVI AGENT pada tahun 2030?
Jika SYLVI AGENT tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga SYLVI AGENT tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 02:05:53 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SYLVI AGENT (SYLVIAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.