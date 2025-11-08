Harga Syntor Ai Hari Ini

Harga live Syntor Ai (TOR) hari ini adalah $ 0.00049151, dengan perubahan 0.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TOR ke USD saat ini adalah $ 0.00049151 per TOR.

Syntor Ai saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 45,237, dengan suplai yang beredar 91.92M TOR. Selama 24 jam terakhir, TOR diperdagangkan antara $ 0.00047586 (low) dan $ 0.00049414 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03894081, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00020878.

Dalam kinerja jangka pendek, TOR bergerak +0.69% dalam satu jam terakhir dan +4.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Syntor Ai (TOR)

Kapitalisasi Pasar $ 45.24K$ 45.24K $ 45.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 49.22K$ 49.22K $ 49.22K Suplai Peredaran 91.92M 91.92M 91.92M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Syntor Ai saat ini adalah $ 45.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TOR adalah 91.92M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 49.22K.