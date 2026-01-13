Berapa harga real-time Syra Agent hari ini?

Harga live Syra Agent berada pada Rp2.27002114808499000, bergerak -20.71% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk SYRA?

SYRA telah diperdagangkan antara Rp2.01264989971563000 dan Rp2.87437195904655000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Syra Agent hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana SYRA saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa SYRA menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Syra Agent?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp2255417687.853561000, Syra Agent berada di peringkat #6632, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami SYRA baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Syra Agent dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp6.54646003869342000, sementara ATL-nya adalah Rp0.73472080195494000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar SYRA?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (993609984.469307 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,x402 Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.