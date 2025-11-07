Harga TajCoin Hari Ini

Harga live TajCoin (TAJ) hari ini adalah $ 0.00227748, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TAJ ke USD saat ini adalah $ 0.00227748 per TAJ.

TajCoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 79,136, dengan suplai yang beredar 34.75M TAJ. Selama 24 jam terakhir, TAJ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03656277, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TAJ bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TajCoin (TAJ)

Kapitalisasi Pasar $ 79.14K$ 79.14K $ 79.14K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 34.75M 34.75M 34.75M Total Suplai ---- --

Kapitalisasi Pasar TajCoin saat ini adalah $ 79.14K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TAJ adalah 34.75M, dan total suplainya sebesar . Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 0.00.