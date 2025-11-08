Harga Take the L Hari Ini

Harga live Take the L (L) hari ini adalah $ 0.0000090, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi L ke USD saat ini adalah $ 0.0000090 per L.

Take the L saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,375.37, dengan suplai yang beredar 931.10M L. Selama 24 jam terakhir, L diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00108614, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000641.

Dalam kinerja jangka pendek, L bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Take the L (L)

Kapitalisasi Pasar $ 8.38K$ 8.38K $ 8.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.38K$ 8.38K $ 8.38K Suplai Peredaran 931.10M 931.10M 931.10M Total Suplai 931,095,383.657983 931,095,383.657983 931,095,383.657983

Kapitalisasi Pasar Take the L saat ini adalah $ 8.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar L adalah 931.10M, dan total suplainya sebesar 931095383.657983. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.38K.