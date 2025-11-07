Harga TAOSHI Hari Ini

Harga live TAOSHI (TAOSHI) hari ini adalah $ 0.00940234, dengan perubahan 2.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TAOSHI ke USD saat ini adalah $ 0.00940234 per TAOSHI.

TAOSHI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 196,047, dengan suplai yang beredar 20.85M TAOSHI. Selama 24 jam terakhir, TAOSHI diperdagangkan antara $ 0.00921063 (low) dan $ 0.00972012 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.233055, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00341919.

Dalam kinerja jangka pendek, TAOSHI bergerak +1.79% dalam satu jam terakhir dan -35.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TAOSHI (TAOSHI)

Kapitalisasi Pasar $ 196.05K$ 196.05K $ 196.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 196.05K$ 196.05K $ 196.05K Suplai Peredaran 20.85M 20.85M 20.85M Total Suplai 20,850,862.7136124 20,850,862.7136124 20,850,862.7136124

