Harga Taurus Hari Ini

Harga live Taurus (TAURUS) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.62% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TAURUS ke USD saat ini adalah -- per TAURUS.

Taurus saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 111,021, dengan suplai yang beredar 999.98M TAURUS. Selama 24 jam terakhir, TAURUS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00792814, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TAURUS bergerak +2.23% dalam satu jam terakhir dan +3.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Taurus (TAURUS)

Kapitalisasi Pasar $ 111.02K$ 111.02K $ 111.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 111.02K$ 111.02K $ 111.02K Suplai Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Total Suplai 999,983,351.177186 999,983,351.177186 999,983,351.177186

