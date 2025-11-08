Harga Terminalius Maximus Hari Ini

Harga live Terminalius Maximus (BARON) hari ini adalah $ 0.00007288, dengan perubahan 0.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BARON ke USD saat ini adalah $ 0.00007288 per BARON.

Terminalius Maximus saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 73,286, dengan suplai yang beredar 997.95M BARON. Selama 24 jam terakhir, BARON diperdagangkan antara $ 0.00006873 (low) dan $ 0.00007349 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01134729, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001324.

Dalam kinerja jangka pendek, BARON bergerak +2.08% dalam satu jam terakhir dan +31.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Terminalius Maximus (BARON)

Kapitalisasi Pasar $ 73.29K$ 73.29K $ 73.29K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 73.29K$ 73.29K $ 73.29K Suplai Peredaran 997.95M 997.95M 997.95M Total Suplai 997,949,076.147603 997,949,076.147603 997,949,076.147603

