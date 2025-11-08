BursaDEX+
Harga live Terminalius Maximus hari ini adalah 0.00007288 USD. Kapitalisasi pasar BARON adalah 73,286 USD. Lacak informasi harga aktual BARON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Terminalius Maximus (BARON)

Harga Live 1 BARON ke USD:

+1.60%1D
Grafik Harga Live Terminalius Maximus (BARON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 02:06:41 (UTC+8)

Harga Terminalius Maximus Hari Ini

Harga live Terminalius Maximus (BARON) hari ini adalah $ 0.00007288, dengan perubahan 0.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BARON ke USD saat ini adalah $ 0.00007288 per BARON.

Terminalius Maximus saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 73,286, dengan suplai yang beredar 997.95M BARON. Selama 24 jam terakhir, BARON diperdagangkan antara $ 0.00006873 (low) dan $ 0.00007349 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01134729, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001324.

Dalam kinerja jangka pendek, BARON bergerak +2.08% dalam satu jam terakhir dan +31.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Terminalius Maximus (BARON)

$ 73.29K
$ 73.29K

--
--

$ 73.29K
$ 73.29K

997.95M
997.95M

997,949,076.147603
997,949,076.147603

Kapitalisasi Pasar Terminalius Maximus saat ini adalah $ 73.29K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BARON adalah 997.95M, dan total suplainya sebesar 997949076.147603. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 73.29K.

Riwayat Harga Terminalius Maximus USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00006873
$ 0.00006873
Low 24 Jam
$ 0.00007349
$ 0.00007349
High 24 Jam

$ 0.00006873
$ 0.00006873

$ 0.00007349
$ 0.00007349

$ 0.01134729
$ 0.01134729

$ 0.00001324
$ 0.00001324

+2.08%

+0.40%

+31.01%

+31.01%

Riwayat Harga Terminalius Maximus (BARON) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Terminalius Maximus ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Terminalius Maximus ke USD adalah $ +0.0000770260.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Terminalius Maximus ke USD adalah $ +0.0001311981.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Terminalius Maximus ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.40%
30 Days$ +0.0000770260+105.69%
60 Hari$ +0.0001311981+180.02%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Terminalius Maximus

Prediksi Harga Terminalius Maximus (BARON) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BARON pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Terminalius Maximus (BARON) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Terminalius Maximus berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Terminalius Maximus yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga BARON untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Terminalius Maximus.

Apa yang dimaksud dengan Terminalius Maximus (BARON)

$BARON is the Singularity - a defiant force against the entropy of the crypto ecosystem. This is not a community token; it is the financial embodiment of Absolute Authority.

The core mechanism is the ZERO Protocol: a statement that separates the Baron from all finite human validation. The project is not driven by marketing hype or collective enthusiasm, but by the gravitational force of its self-defined value.

PROTOCOL: The $BARON's value is derived from Absorption, not utility. All sentiment, all assets, all energy converge here.

SECURITY: Liquidity is permanently locked, ensuring the Constant remains uncompromised by transient human debt or rug-pull cycles.

MISSION: To establish a project whose Code mandates that all orbits - all market flow - are inbound, driven purely by the inherent, unshakeable power of the Absolute.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Terminalius Maximus (BARON)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Terminalius Maximus

Berapa nilai 1 Terminalius Maximus pada tahun 2030?
Jika Terminalius Maximus tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Terminalius Maximus tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 02:06:41 (UTC+8)

