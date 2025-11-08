Harga The Baby Cheetah Hari Ini

Harga live The Baby Cheetah (ZOLA) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZOLA ke USD saat ini adalah -- per ZOLA.

The Baby Cheetah saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,365.95, dengan suplai yang beredar 999.81M ZOLA. Selama 24 jam terakhir, ZOLA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00264846, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZOLA bergerak +0.39% dalam satu jam terakhir dan -6.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Baby Cheetah (ZOLA)

Kapitalisasi Pasar $ 18.37K$ 18.37K $ 18.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.37K$ 18.37K $ 18.37K Suplai Peredaran 999.81M 999.81M 999.81M Total Suplai 999,814,044.0 999,814,044.0 999,814,044.0

