Harga The Bitcoin Killa Hari Ini

Harga live The Bitcoin Killa (KILLA) hari ini adalah $ 1.14, dengan perubahan 4.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KILLA ke USD saat ini adalah $ 1.14 per KILLA.

The Bitcoin Killa saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,899, dengan suplai yang beredar 21.00K KILLA. Selama 24 jam terakhir, KILLA diperdagangkan antara $ 1.065 (low) dan $ 1.14 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 38.26, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.042.

Dalam kinerja jangka pendek, KILLA bergerak -0.34% dalam satu jam terakhir dan -16.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Bitcoin Killa (KILLA)

Kapitalisasi Pasar $ 23.90K$ 23.90K $ 23.90K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.90K$ 23.90K $ 23.90K Suplai Peredaran 21.00K 21.00K 21.00K Total Suplai 20,999.86 20,999.86 20,999.86

Kapitalisasi Pasar The Bitcoin Killa saat ini adalah $ 23.90K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KILLA adalah 21.00K, dan total suplainya sebesar 20999.86. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.90K.