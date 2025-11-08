Harga The Bonk Prophecy Hari Ini

Harga live The Bonk Prophecy (PROPHECY) hari ini adalah $ 0.0000253, dengan perubahan 49.62% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PROPHECY ke USD saat ini adalah $ 0.0000253 per PROPHECY.

The Bonk Prophecy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,141, dengan suplai yang beredar 954.21M PROPHECY. Selama 24 jam terakhir, PROPHECY diperdagangkan antara $ 0.00001628 (low) dan $ 0.00002533 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00156111, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001607.

Dalam kinerja jangka pendek, PROPHECY bergerak +0.93% dalam satu jam terakhir dan +13.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Bonk Prophecy (PROPHECY)

Kapitalisasi Pasar $ 24.14K$ 24.14K $ 24.14K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.14K$ 24.14K $ 24.14K Suplai Peredaran 954.21M 954.21M 954.21M Total Suplai 954,205,982.325776 954,205,982.325776 954,205,982.325776

