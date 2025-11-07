Informasi Harga The Cocktailbar (COC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 6.54 $ 6.54 $ 6.54 Low 24 Jam $ 6.7 $ 6.7 $ 6.7 High 24 Jam Low 24 Jam $ 6.54$ 6.54 $ 6.54 High 24 Jam $ 6.7$ 6.7 $ 6.7 All Time High $ 787.22$ 787.22 $ 787.22 Harga Terendah $ 0.70932$ 0.70932 $ 0.70932 Perubahan Harga (1 Jam) -- Perubahan Harga (1 Hari) +1.80% Perubahan Harga (7H) -12.64% Perubahan Harga (7H) -12.64%

Harga aktual The Cocktailbar (COC) adalah $6.67. Selama 24 jam terakhir, COC diperdagangkan antara low $ 6.54 dan high $ 6.7, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCOC adalah $ 787.22, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.70932.

Dalam hal kinerja jangka pendek, COC telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, +1.80% selama 24 jam, dan -12.64% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar The Cocktailbar (COC)

Kapitalisasi Pasar $ 333.62K$ 333.62K $ 333.62K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 333.62K$ 333.62K $ 333.62K Suplai Peredaran 50.00K 50.00K 50.00K Total Suplai 50,000.0 50,000.0 50,000.0

Kapitalisasi Pasar The Cocktailbar saat ini adalah $ 333.62K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar COC adalah 50.00K, dan total suplainya sebesar 50000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 333.62K.