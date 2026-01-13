Harga The Golden Whale Hari Ini

Harga live The Golden Whale (GOLDENWHALE) hari ini adalah $ 0.00010903, dengan perubahan 68.68% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOLDENWHALE ke USD saat ini adalah $ 0.00010903 per GOLDENWHALE.

The Golden Whale saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 91,954, dengan suplai yang beredar 885.89M GOLDENWHALE. Selama 24 jam terakhir, GOLDENWHALE diperdagangkan antara $ 0.00005702 (low) dan $ 0.00036331 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00089423, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000142.

Dalam kinerja jangka pendek, GOLDENWHALE bergerak +23.05% dalam satu jam terakhir dan +476.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Golden Whale (GOLDENWHALE)

Kapitalisasi Pasar $ 91.95K$ 91.95K $ 91.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 91.95K$ 91.95K $ 91.95K Suplai Peredaran 885.89M 885.89M 885.89M Total Suplai 885,888,795.491037 885,888,795.491037 885,888,795.491037

Kapitalisasi Pasar The Golden Whale saat ini adalah $ 91.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOLDENWHALE adalah 885.89M, dan total suplainya sebesar 885888795.491037. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 91.95K.