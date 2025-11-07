Apa yang dimaksud dengan The Last Play (RETIRE)

The Last Play is Crypto's 401k. RETIRE is more than a coin; it's The Last Play. We are a community dedicated to breaking free from the grind and building true generational wealth. With RETIRE, our mission is simple yet profound: to provide a pathway to retire yourself and secure financial freedom for your bloodline. While others chase hype and trends, we're focused on creating a legacy that lasts beyond the typical cycle. RETIRE is about making the one move that matters, with a vision for long-term value, freedom, and impact. This isn't just a meme —it's a purpose-driven commitment to building a legacy.

Memahami tokenomi The Last Play (RETIRE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RETIRE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang The Last Play (RETIRE) Berapa nilai The Last Play (RETIRE) hari ini? Harga live RETIRE dalam USD adalah 0.00392639 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga RETIRE ke USD saat ini? $ 0.00392639 . Cobalah Harga RETIRE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar The Last Play? Kapitalisasi pasar RETIRE adalah $ 3.93M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar RETIRE? Suplai beredar RETIRE adalah 999.82M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) RETIRE? RETIRE mencapai harga ATH sebesar 0.02035761 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) RETIRE? RETIRE mencapai harga ATL 0 USD . Berapa volume perdagangan RETIRE? Volume perdagangan 24 jam live RETIRE adalah -- USD . Akankah harga RETIRE naik lebih tinggi tahun ini? RETIRE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RETIRE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

