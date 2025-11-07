BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live The Last Play hari ini adalah 0.00392639 USD. Lacak informasi harga aktual RETIRE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RETIRE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live The Last Play hari ini adalah 0.00392639 USD. Lacak informasi harga aktual RETIRE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RETIRE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang RETIRE

Info Harga RETIRE

Penjelasan RETIRE

Situs Web Resmi RETIRE

Tokenomi RETIRE

Prakiraan Harga RETIRE

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo The Last Play

Harga The Last Play (RETIRE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 RETIRE ke USD:

$0.00392639
$0.00392639$0.00392639
-8.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live The Last Play (RETIRE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:50:30 (UTC+8)

Informasi Harga The Last Play (RETIRE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00370188
$ 0.00370188$ 0.00370188
Low 24 Jam
$ 0.00435631
$ 0.00435631$ 0.00435631
High 24 Jam

$ 0.00370188
$ 0.00370188$ 0.00370188

$ 0.00435631
$ 0.00435631$ 0.00435631

$ 0.02035761
$ 0.02035761$ 0.02035761

$ 0
$ 0$ 0

-0.46%

-8.24%

-40.52%

-40.52%

Harga aktual The Last Play (RETIRE) adalah $0.00392639. Selama 24 jam terakhir, RETIRE diperdagangkan antara low $ 0.00370188 dan high $ 0.00435631, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRETIRE adalah $ 0.02035761, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RETIRE telah berubah sebesar -0.46% selama 1 jam terakhir, -8.24% selama 24 jam, dan -40.52% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar The Last Play (RETIRE)

$ 3.93M
$ 3.93M$ 3.93M

--
----

$ 3.93M
$ 3.93M$ 3.93M

999.82M
999.82M 999.82M

999,821,700.595246
999,821,700.595246 999,821,700.595246

Kapitalisasi Pasar The Last Play saat ini adalah $ 3.93M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RETIRE adalah 999.82M, dan total suplainya sebesar 999821700.595246. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.93M.

Riwayat Harga The Last Play (RETIRE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga The Last Play ke USD adalah $ -0.000353028120708554.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga The Last Play ke USD adalah $ -0.0028474011.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga The Last Play ke USD adalah $ -0.0018477536.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga The Last Play ke USD adalah $ -0.001021486253729174.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000353028120708554-8.24%
30 Days$ -0.0028474011-72.51%
60 Hari$ -0.0018477536-47.05%
90 Hari$ -0.001021486253729174-20.64%

Apa yang dimaksud dengan The Last Play (RETIRE)

The Last Play is Crypto’s 401k.

RETIRE is more than a coin; it’s The Last Play. We are a community dedicated to breaking free from the grind and building true generational wealth. With RETIRE, our mission is simple yet profound: to provide a pathway to retire yourself and secure financial freedom for your bloodline. While others chase hype and trends, we’re focused on creating a legacy that lasts beyond the typical cycle. RETIRE is about making the one move that matters, with a vision for long-term value, freedom, and impact. This isn’t just a meme —it’s a purpose-driven commitment to building a legacy.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya The Last Play (RETIRE)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga The Last Play (USD)

Berapa nilai The Last Play (RETIRE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda The Last Play (RETIRE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk The Last Play.

Cek prediksi harga The Last Play sekarang!

RETIRE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi The Last Play (RETIRE)

Memahami tokenomi The Last Play (RETIRE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RETIRE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang The Last Play (RETIRE)

Berapa nilai The Last Play (RETIRE) hari ini?
Harga live RETIRE dalam USD adalah 0.00392639 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RETIRE ke USD saat ini?
Harga RETIRE ke USD saat ini adalah $ 0.00392639. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar The Last Play?
Kapitalisasi pasar RETIRE adalah $ 3.93M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RETIRE?
Suplai beredar RETIRE adalah 999.82M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RETIRE?
RETIRE mencapai harga ATH sebesar 0.02035761 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RETIRE?
RETIRE mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan RETIRE?
Volume perdagangan 24 jam live RETIRE adalah -- USD.
Akankah harga RETIRE naik lebih tinggi tahun ini?
RETIRE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RETIRE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:50:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting The Last Play (RETIRE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,513.77
$101,513.77$101,513.77

-0.48%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,338.30
$3,338.30$3,338.30

+1.16%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0946
$1.0946$1.0946

+27.57%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.14
$157.14$157.14

+0.78%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,513.77
$101,513.77$101,513.77

-0.48%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,338.30
$3,338.30$3,338.30

+1.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.14
$157.14$157.14

+0.78%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2199
$2.2199$2.2199

-0.65%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$965.30
$965.30$965.30

+3.39%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.945
$4.945$4.945

+394.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007861
$0.007861$0.007861

+268.36%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002486
$0.00002486$0.00002486

+130.82%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.2750
$13.2750$13.2750

+117.26%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1016
$0.1016$0.1016

+103.20%