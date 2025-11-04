Informasi Harga The Meerkat Meme (MEERKAT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.00002095 $ 0.00002095 $ 0.00002095 Low 24 Jam $ 0.00002459 $ 0.00002459 $ 0.00002459 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.00002095$ 0.00002095 $ 0.00002095 High 24 Jam $ 0.00002459$ 0.00002459 $ 0.00002459 All Time High $ 0.00208666$ 0.00208666 $ 0.00208666 Harga Terendah $ 0.00002095$ 0.00002095 $ 0.00002095 Perubahan Harga (1 Jam) +1.49% Perubahan Harga (1 Hari) -12.16% Perubahan Harga (7H) -25.08% Perubahan Harga (7H) -25.08%

Harga aktual The Meerkat Meme (MEERKAT) adalah $0.00002151. Selama 24 jam terakhir, MEERKAT diperdagangkan antara low $ 0.00002095 dan high $ 0.00002459, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMEERKAT adalah $ 0.00208666, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00002095.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MEERKAT telah berubah sebesar +1.49% selama 1 jam terakhir, -12.16% selama 24 jam, dan -25.08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar The Meerkat Meme (MEERKAT)

Kapitalisasi Pasar $ 21.50K$ 21.50K $ 21.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.50K$ 21.50K $ 21.50K Suplai Peredaran 999.42M 999.42M 999.42M Total Suplai 999,421,294.423672 999,421,294.423672 999,421,294.423672

Kapitalisasi Pasar The Meerkat Meme saat ini adalah $ 21.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MEERKAT adalah 999.42M, dan total suplainya sebesar 999421294.423672. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.50K.