Harga THE MEME GAME Hari Ini

Harga live THE MEME GAME (MEMEGAME) hari ini adalah $ 0.00001109, dengan perubahan 0.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MEMEGAME ke USD saat ini adalah $ 0.00001109 per MEMEGAME.

THE MEME GAME saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,449.03, dengan suplai yang beredar 852.14M MEMEGAME. Selama 24 jam terakhir, MEMEGAME diperdagangkan antara $ 0.00001086 (low) dan $ 0.00001117 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00105196, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000857.

Dalam kinerja jangka pendek, MEMEGAME bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar THE MEME GAME (MEMEGAME)

Kapitalisasi Pasar $ 9.45K$ 9.45K $ 9.45K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.45K$ 9.45K $ 9.45K Suplai Peredaran 852.14M 852.14M 852.14M Total Suplai 852,139,479.516595 852,139,479.516595 852,139,479.516595

Kapitalisasi Pasar THE MEME GAME saat ini adalah $ 9.45K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MEMEGAME adalah 852.14M, dan total suplainya sebesar 852139479.516595. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.45K.