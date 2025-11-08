Harga The Pea Guy by Virtuals Hari Ini

Harga live The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) hari ini adalah --, dengan perubahan 25.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PEAGUY ke USD saat ini adalah -- per PEAGUY.

The Pea Guy by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,442, dengan suplai yang beredar 910.09M PEAGUY. Selama 24 jam terakhir, PEAGUY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0038774, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PEAGUY bergerak +3.96% dalam satu jam terakhir dan +0.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

Kapitalisasi Pasar $ 31.44K$ 31.44K $ 31.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.44K$ 31.44K $ 31.44K Suplai Peredaran 910.09M 910.09M 910.09M Total Suplai 910,085,083.4425664 910,085,083.4425664 910,085,083.4425664

Kapitalisasi Pasar The Pea Guy by Virtuals saat ini adalah $ 31.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PEAGUY adalah 910.09M, dan total suplainya sebesar 910085083.4425664. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.44K.