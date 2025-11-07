BursaDEX+
Harga live The SWARM hari ini adalah 0.00247078 USD. Lacak informasi harga aktual SWARM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SWARM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SWARM

Info Harga SWARM

Penjelasan SWARM

Whitepaper SWARM

Situs Web Resmi SWARM

Tokenomi SWARM

Prakiraan Harga SWARM

Harga The SWARM (SWARM)

Harga Live 1 SWARM ke USD:

Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live The SWARM (SWARM)
Informasi Harga The SWARM (SWARM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-1.27%

+3.25%

-23.52%

-23.52%

Harga aktual The SWARM (SWARM) adalah $0.00247078. Selama 24 jam terakhir, SWARM diperdagangkan antara low $ 0.00214929 dan high $ 0.00259356, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSWARM adalah $ 0.02805265, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SWARM telah berubah sebesar -1.27% selama 1 jam terakhir, +3.25% selama 24 jam, dan -23.52% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar The SWARM (SWARM)

Kapitalisasi Pasar The SWARM saat ini adalah $ 1.27M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SWARM adalah 516.17M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.47M.

Riwayat Harga The SWARM (SWARM) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga The SWARM ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga The SWARM ke USD adalah $ +0.0005632454.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga The SWARM ke USD adalah $ -0.0010044625.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga The SWARM ke USD adalah $ -0.004323062118795673.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.25%
30 Days$ +0.0005632454+22.80%
60 Hari$ -0.0010044625-40.65%
90 Hari$ -0.004323062118795673-63.63%

Apa yang dimaksud dengan The SWARM (SWARM)

The Flagship Agent of SLAMai The SWARM isn’t just another noise-making Agent flooding your X feed—it’s the most data-driven intelligence in all of web3.

Other Agents will rely on The SWARM for real-time, structured insights, tapping into CryptoSlam’s unmatched blockchain data to power autonomous decision-making.

But The SWARM doesn’t just process data—it acts. It uncovers opportunities, expands its reach, and continuously evolves, setting the new standard for agentic transactions and collaboration.

The SWARM’s mission is to elevate the intelligence of Web3 Agents by providing real-time, structured, and actionable blockchain insights through CryptoSlam’s unparalleled data aggregation.

By eliminating the inefficiencies of siloed data and API dependencies, The SWARM empowers autonomous Agents and Human partners to make smarter, faster, and more informed decisions, ultimately setting the new standard for agentic collaboration and execution in Web3. An innovative, autonomous AI agent built on Base, designed to leverage CryptoSlam's comprehensive Web3 data. The SWARM delivers real-time insights, analytics, and actionable intelligence via platforms like X and Telegram.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya The SWARM (SWARM)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga The SWARM (USD)

Berapa nilai The SWARM (SWARM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda The SWARM (SWARM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk The SWARM.

Cek prediksi harga The SWARM sekarang!

SWARM ke Mata Uang Lokal

Tokenomi The SWARM (SWARM)

Memahami tokenomi The SWARM (SWARM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SWARM sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang The SWARM (SWARM)

Berapa nilai The SWARM (SWARM) hari ini?
Harga live SWARM dalam USD adalah 0.00247078 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SWARM ke USD saat ini?
Harga SWARM ke USD saat ini adalah $ 0.00247078. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar The SWARM?
Kapitalisasi pasar SWARM adalah $ 1.27M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SWARM?
Suplai beredar SWARM adalah 516.17M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SWARM?
SWARM mencapai harga ATH sebesar 0.02805265 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SWARM?
SWARM mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan SWARM?
Volume perdagangan 24 jam live SWARM adalah -- USD.
Akankah harga SWARM naik lebih tinggi tahun ini?
SWARM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SWARM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting The SWARM (SWARM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

