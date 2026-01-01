Harga The White Dog (WHITEDOG)
Harga live The White Dog (WHITEDOG) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 36.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WHITEDOG ke USD saat ini adalah $ 0 per WHITEDOG.
The White Dog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,710, dengan suplai yang beredar 999.95M WHITEDOG. Selama 24 jam terakhir, WHITEDOG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, WHITEDOG bergerak -2.96% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar The White Dog saat ini adalah $ 36.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WHITEDOG adalah 999.95M, dan total suplainya sebesar 999945363.785618. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.71K.
-2.96%
-36.94%
--
--
Sepanjang hari ini, perubahan harga The White Dog ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga The White Dog ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga The White Dog ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga The White Dog ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-36.94%
|30 Days
|$ 0
|--
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga The White Dog berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa harga saat ini dari The White Dog?
The White Dog diperdagangkan pada Rp0.620102858851470000, mengalami pergerakan harga sebesar -36.94% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.
Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?
ATH (All-Time High) dari The White Dog adalah Rp14.474866270182870000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp0.492230926366980000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.
Bagaimana valuasi keseluruhan WHITEDOG hari ini?
Market capitalization berada pada Rp620102858.8514700000, menempatkan aset ini di peringkat #8866 di antara semua kripto mata uang.
Seberapa aktif partisipasi pasar The White Dog?
Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan WHITEDOG.
Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?
Dengan 999945363.785618 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.
Dalam kategori apa The White Dog termasuk?
The White Dog merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.
Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai WHITEDOG?
Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan WHITEDOG memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-14 12:48:38
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF Bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih harian tertinggi tahun 2026, mencapai $753,8 juta
|01-13 21:31:46
|Kabar Industri Terkini
CPI Inti AS Desember Tingkat Tahunan Tanpa Penyesuaian 2,6%, Prakiraan 2,70%, Sebelumnya 2,60%
|01-13 18:07:07
|Kabar Industri Terkini
Ketua SEC: Yakin Undang-Undang Kejelasan Akan Diserahkan kepada Presiden untuk Ditandatangani Tahun Ini
|01-13 12:48:54
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus masuk bersih sebesar $116,7 juta, dan ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $5,1 juta
|01-12 13:34:58
|Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Nosional Pasar Prediksi Melampaui $5,3 Miliar pada Akhir Tahun, Mencapai Pertumbuhan Selama Enam Minggu Berturut-turut
|01-12 13:21:15
|Kabar Industri Terkini
Beberapa Koin Meme Baru di Rantai Solana Melonjak Signifikan, Koin Livestream Pump "SOL" Kapitalisasi Pasar Tembus Sepuluh Juta
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Pump kripto teratas hari ini
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.