BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga live The White Dog hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar WHITEDOG adalah 36,710 USD. Lacak informasi harga aktual WHITEDOG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live The White Dog hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar WHITEDOG adalah 36,710 USD. Lacak informasi harga aktual WHITEDOG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang WHITEDOG

Info Harga WHITEDOG

Penjelasan WHITEDOG

Situs Web Resmi WHITEDOG

Tokenomi WHITEDOG

Prakiraan Harga WHITEDOG

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo The White Dog

Harga The White Dog (WHITEDOG)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 WHITEDOG ke USD:

--
----
-36.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live The White Dog (WHITEDOG)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:39:30 (UTC+8)

Harga The White Dog Hari Ini

Harga live The White Dog (WHITEDOG) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 36.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WHITEDOG ke USD saat ini adalah $ 0 per WHITEDOG.

The White Dog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,710, dengan suplai yang beredar 999.95M WHITEDOG. Selama 24 jam terakhir, WHITEDOG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WHITEDOG bergerak -2.96% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The White Dog (WHITEDOG)

$ 36.71K
$ 36.71K$ 36.71K

--
----

$ 36.71K
$ 36.71K$ 36.71K

999.95M
999.95M 999.95M

999,945,363.785618
999,945,363.785618 999,945,363.785618

Kapitalisasi Pasar The White Dog saat ini adalah $ 36.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WHITEDOG adalah 999.95M, dan total suplainya sebesar 999945363.785618. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.71K.

Riwayat Harga The White Dog USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.96%

-36.94%

--

--

Riwayat Harga The White Dog (WHITEDOG) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga The White Dog ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga The White Dog ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga The White Dog ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga The White Dog ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-36.94%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk The White Dog

Prediksi Harga The White Dog (WHITEDOG) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WHITEDOG pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga The White Dog (WHITEDOG) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga The White Dog berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga The White Dog yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga WHITEDOG pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga The White Dog.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya The White Dog (WHITEDOG)

Situs Web Resmi

Tentang The White Dog

Berapa harga saat ini dari The White Dog?

The White Dog diperdagangkan pada Rp0.620102858851470000, mengalami pergerakan harga sebesar -36.94% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari The White Dog adalah Rp14.474866270182870000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp0.492230926366980000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan WHITEDOG hari ini?

Market capitalization berada pada Rp620102858.8514700000, menempatkan aset ini di peringkat #8866 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar The White Dog?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan WHITEDOG.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 999945363.785618 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa The White Dog termasuk?

The White Dog merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai WHITEDOG?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan WHITEDOG memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang The White Dog

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:39:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting The White Dog (WHITEDOG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-14 12:48:38Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF Bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih harian tertinggi tahun 2026, mencapai $753,8 juta
01-13 21:31:46Kabar Industri Terkini
CPI Inti AS Desember Tingkat Tahunan Tanpa Penyesuaian 2,6%, Prakiraan 2,70%, Sebelumnya 2,60%
01-13 18:07:07Kabar Industri Terkini
Ketua SEC: Yakin Undang-Undang Kejelasan Akan Diserahkan kepada Presiden untuk Ditandatangani Tahun Ini
01-13 12:48:54Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus masuk bersih sebesar $116,7 juta, dan ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $5,1 juta
01-12 13:34:58Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Nosional Pasar Prediksi Melampaui $5,3 Miliar pada Akhir Tahun, Mencapai Pertumbuhan Selama Enam Minggu Berturut-turut
01-12 13:21:15Kabar Industri Terkini
Beberapa Koin Meme Baru di Rantai Solana Melonjak Signifikan, Koin Livestream Pump "SOL" Kapitalisasi Pasar Tembus Sepuluh Juta

Jelajahi The White Dog Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
USDCoin

USDCoin

USDC
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Symbiosis

Symbiosis

SIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Verdax

Verdax

VERDAX

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

RollX

RollX

ROLL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Petrobras

Petrobras

PBRON

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

PDD Holdings

PDD Holdings

PDDON

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Owlto Finance

Owlto Finance

OWL

$0.06707
$0.06707$0.06707

+570.70%

Fogo

Fogo

FOGO

$0.05143
$0.05143$0.05143

+414.30%

CredDeFAI

CredDeFAI

DEFAI

$0.00000000001868
$0.00000000001868$0.00000000001868

+464.35%

Light it Up

Light it Up

LITT

$0.0000010783
$0.0000010783$0.0000010783

+259.43%

NOVASIM

NOVASIM

NOVA

$0.00000001499
$0.00000001499$0.00000001499

+246.99%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.