Berapa harga saat ini dari The White Dog?

The White Dog diperdagangkan pada Rp0.620102858851470000, mengalami pergerakan harga sebesar -36.94% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari The White Dog adalah Rp14.474866270182870000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp0.492230926366980000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan WHITEDOG hari ini?

Market capitalization berada pada Rp620102858.8514700000, menempatkan aset ini di peringkat #8866 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar The White Dog?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan WHITEDOG.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 999945363.785618 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa The White Dog termasuk?

The White Dog merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai WHITEDOG?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan WHITEDOG memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.