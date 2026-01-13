Harga Thirdfy Hari Ini

Harga live Thirdfy (TFY) hari ini adalah $ 0.01632177, dengan perubahan 9.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TFY ke USD saat ini adalah $ 0.01632177 per TFY.

Thirdfy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 933,380, dengan suplai yang beredar 56.91M TFY. Selama 24 jam terakhir, TFY diperdagangkan antara $ 0.01634256 (low) dan $ 0.01837743 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0215127, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01203648.

Dalam kinerja jangka pendek, TFY bergerak -1.16% dalam satu jam terakhir dan -20.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Thirdfy (TFY)

Kapitalisasi Pasar $ 933.38K$ 933.38K $ 933.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.67M$ 8.67M $ 8.67M Suplai Peredaran 56.91M 56.91M 56.91M Total Suplai 528,800,000.0 528,800,000.0 528,800,000.0

Kapitalisasi Pasar Thirdfy saat ini adalah $ 933.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TFY adalah 56.91M, dan total suplainya sebesar 528800000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.67M.