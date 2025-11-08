Harga Tickeron Hari Ini

Harga live Tickeron (TICKERON) hari ini adalah $ 0.00004133, dengan perubahan 1.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TICKERON ke USD saat ini adalah $ 0.00004133 per TICKERON.

Tickeron saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,167, dengan suplai yang beredar 875.03M TICKERON. Selama 24 jam terakhir, TICKERON diperdagangkan antara $ 0.00003886 (low) dan $ 0.00004133 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00013621, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003886.

Dalam kinerja jangka pendek, TICKERON bergerak +2.47% dalam satu jam terakhir dan -21.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Tickeron (TICKERON)

Kapitalisasi Pasar $ 36.17K$ 36.17K $ 36.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 36.17K$ 36.17K $ 36.17K Suplai Peredaran 875.03M 875.03M 875.03M Total Suplai 875,027,534.423395 875,027,534.423395 875,027,534.423395

