Harga Tim Cheese Hari Ini

Harga live Tim Cheese (TIM) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TIM ke USD saat ini adalah -- per TIM.

Tim Cheese saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,447, dengan suplai yang beredar 999.46M TIM. Selama 24 jam terakhir, TIM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TIM bergerak +0.55% dalam satu jam terakhir dan -3.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Tim Cheese (TIM)

Kapitalisasi Pasar $ 23.45K$ 23.45K $ 23.45K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.45K$ 23.45K $ 23.45K Suplai Peredaran 999.46M 999.46M 999.46M Total Suplai 999,460,627.212686 999,460,627.212686 999,460,627.212686

