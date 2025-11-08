Harga Tired Dad Hari Ini

Harga live Tired Dad (TIRED) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TIRED ke USD saat ini adalah -- per TIRED.

Tired Dad saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,207, dengan suplai yang beredar 999.71M TIRED. Selama 24 jam terakhir, TIRED diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00565141, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TIRED bergerak +0.82% dalam satu jam terakhir dan -27.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Tired Dad (TIRED)

Kapitalisasi Pasar $ 51.21K$ 51.21K $ 51.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 51.21K$ 51.21K $ 51.21K Suplai Peredaran 999.71M 999.71M 999.71M Total Suplai 999,705,440.196196 999,705,440.196196 999,705,440.196196

Kapitalisasi Pasar Tired Dad saat ini adalah $ 51.21K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TIRED adalah 999.71M, dan total suplainya sebesar 999705440.196196. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.21K.