Harga TITAN AI Hari Ini

Harga live TITAN AI (TIAI) hari ini adalah $ 0.00000771, dengan perubahan 5.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TIAI ke USD saat ini adalah $ 0.00000771 per TIAI.

TITAN AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,713.68, dengan suplai yang beredar 999.94M TIAI. Selama 24 jam terakhir, TIAI diperdagangkan antara $ 0.00000715 (low) dan $ 0.00000774 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00297382, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000715.

Dalam kinerja jangka pendek, TIAI bergerak +0.64% dalam satu jam terakhir dan -12.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TITAN AI (TIAI)

Kapitalisasi Pasar $ 7.71K$ 7.71K $ 7.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.71K$ 7.71K $ 7.71K Suplai Peredaran 999.94M 999.94M 999.94M Total Suplai 999,943,351.623995 999,943,351.623995 999,943,351.623995

Kapitalisasi Pasar TITAN AI saat ini adalah $ 7.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TIAI adalah 999.94M, dan total suplainya sebesar 999943351.623995. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.71K.