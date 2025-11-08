Harga TOGA Hari Ini

Harga live TOGA (TOGA) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TOGA ke USD saat ini adalah -- per TOGA.

TOGA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40,229, dengan suplai yang beredar 999.10M TOGA. Selama 24 jam terakhir, TOGA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01149809, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TOGA bergerak +3.13% dalam satu jam terakhir dan -14.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TOGA (TOGA)

Kapitalisasi Pasar $ 40.23K$ 40.23K $ 40.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.23K$ 40.23K $ 40.23K Suplai Peredaran 999.10M 999.10M 999.10M Total Suplai 999,096,581.667255 999,096,581.667255 999,096,581.667255

Kapitalisasi Pasar TOGA saat ini adalah $ 40.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TOGA adalah 999.10M, dan total suplainya sebesar 999096581.667255. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.23K.