Berapa harga saat ini dari Tokenised GBP?

Harga langsung dari Tokenised GBP (TGBP) adalah Rp22774.2975 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Tokenised GBP di pasar?

Tokenised GBP saat ini berada pada peringkat pasar #2185, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp80917483893.90. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari TGBP?

Jumlah token yang beredar dari TGBP adalah 3559663.96 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Tokenised GBP?

Dalam 24 jam terakhir, Tokenised GBP diperdagangkan dalam kisaran Rp22605.5990 (terendah 24 jam) hingga Rp22774.2975 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Tokenised GBP dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Tokenised GBP mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp22774.2975, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp21930.805. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan TGBP hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Tokenised GBP?

Pergeseran harga saat ini sebesar 0.43% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Stablecoins,GBP Stablecoin,BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.