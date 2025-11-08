Harga toona Hari Ini

Harga live toona (TOONA) hari ini adalah $ 0.00004569, dengan perubahan 23.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TOONA ke USD saat ini adalah $ 0.00004569 per TOONA.

toona saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 43,155, dengan suplai yang beredar 944.48M TOONA. Selama 24 jam terakhir, TOONA diperdagangkan antara $ 0.00003687 (low) dan $ 0.00004542 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00270249, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002533.

Dalam kinerja jangka pendek, TOONA bergerak +0.59% dalam satu jam terakhir dan -0.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar toona (TOONA)

Kapitalisasi Pasar $ 43.16K$ 43.16K $ 43.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 43.16K$ 43.16K $ 43.16K Suplai Peredaran 944.48M 944.48M 944.48M Total Suplai 944,477,966.938993 944,477,966.938993 944,477,966.938993

