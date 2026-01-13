Berapa harga live Toto Finance?

Toto Finance diperdagangkan pada Rp60.444410752188270000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -0.98% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini TOTO?

Volatilitas harga TOTO dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Toto Finance?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp60.311823968955075000 (rendah) dan Rp61.162771671764310000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan TOTO?

Dalam 24 jam terakhir, TOTO mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp162.867448093128930000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp8.429284767839490000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Toto Finance?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan TOTO dengan token Tokenized Assets,Real World Assets (RWA) lainnya?

Dalam kategori Tokenized Assets,Real World Assets (RWA), TOTO menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.