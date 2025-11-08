Harga Traceon AI Hari Ini

Harga live Traceon AI (TOAI) hari ini adalah $ 0.00172475, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TOAI ke USD saat ini adalah $ 0.00172475 per TOAI.

Traceon AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,247.52, dengan suplai yang beredar 10.00M TOAI. Selama 24 jam terakhir, TOAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.296402, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00169924.

Dalam kinerja jangka pendek, TOAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -6.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Traceon AI (TOAI)

Kapitalisasi Pasar $ 17.25K$ 17.25K $ 17.25K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.25K$ 17.25K $ 17.25K Suplai Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Traceon AI saat ini adalah $ 17.25K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TOAI adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.25K.