Harga TrackedBio Hari Ini

Harga live TrackedBio (TRACKEDBIO) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.15% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TRACKEDBIO ke USD saat ini adalah -- per TRACKEDBIO.

TrackedBio saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 46,691, dengan suplai yang beredar 990.84M TRACKEDBIO. Selama 24 jam terakhir, TRACKEDBIO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01255767, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TRACKEDBIO bergerak +2.71% dalam satu jam terakhir dan +8.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TrackedBio (TRACKEDBIO)

Kapitalisasi Pasar $ 46.69K$ 46.69K $ 46.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 47.12K$ 47.12K $ 47.12K Suplai Peredaran 990.84M 990.84M 990.84M Total Suplai 999,831,740.819858 999,831,740.819858 999,831,740.819858

Kapitalisasi Pasar TrackedBio saat ini adalah $ 46.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TRACKEDBIO adalah 990.84M, dan total suplainya sebesar 999831740.819858. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 47.12K.