Harga TrendBot Hari Ini

Harga live TrendBot (TRENDBOT) hari ini adalah $ 0.00001417, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TRENDBOT ke USD saat ini adalah $ 0.00001417 per TRENDBOT.

TrendBot saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,169.35, dengan suplai yang beredar 1.00B TRENDBOT. Selama 24 jam terakhir, TRENDBOT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02383769, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000388.

Dalam kinerja jangka pendek, TRENDBOT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TrendBot (TRENDBOT)

Kapitalisasi Pasar $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar TrendBot saat ini adalah $ 14.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TRENDBOT adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.17K.