Harga Triceps Hari Ini

Harga live Triceps (TRIX) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TRIX ke USD saat ini adalah -- per TRIX.

Triceps saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,493, dengan suplai yang beredar 100.00B TRIX. Selama 24 jam terakhir, TRIX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00000149, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TRIX bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -33.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Triceps (TRIX)

Kapitalisasi Pasar $ 27.49K$ 27.49K $ 27.49K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.49K$ 27.49K $ 27.49K Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Total Suplai 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Triceps saat ini adalah $ 27.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TRIX adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.49K.