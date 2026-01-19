Harga Trisolaris Hari Ini

Harga live Trisolaris (TRI) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 5.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TRI ke USD saat ini adalah $ 0 per TRI.

Trisolaris saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,125, dengan suplai yang beredar 364.50M TRI. Selama 24 jam terakhir, TRI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.19, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TRI bergerak +0.78% dalam satu jam terakhir dan -5.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Trisolaris (TRI)

Kapitalisasi Pasar $ 22.13K$ 22.13K $ 22.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.14K$ 32.14K $ 32.14K Suplai Peredaran 364.50M 364.50M 364.50M Total Suplai 529,503,875.4433813 529,503,875.4433813 529,503,875.4433813

Kapitalisasi Pasar Trisolaris saat ini adalah $ 22.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TRI adalah 364.50M, dan total suplainya sebesar 529503875.4433813. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.14K.