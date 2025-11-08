Harga Troll Dog Hari Ini

Harga live Troll Dog (TOBY) hari ini adalah $ 0.00000823, dengan perubahan 6.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TOBY ke USD saat ini adalah $ 0.00000823 per TOBY.

Troll Dog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,201.83, dengan suplai yang beredar 996.77M TOBY. Selama 24 jam terakhir, TOBY diperdagangkan antara $ 0.00000744 (low) dan $ 0.00000836 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0009447, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000744.

Dalam kinerja jangka pendek, TOBY bergerak -0.63% dalam satu jam terakhir dan -12.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Troll Dog (TOBY)

Kapitalisasi Pasar $ 8.20K$ 8.20K $ 8.20K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.20K$ 8.20K $ 8.20K Suplai Peredaran 996.77M 996.77M 996.77M Total Suplai 996,770,583.506765 996,770,583.506765 996,770,583.506765

Kapitalisasi Pasar Troll Dog saat ini adalah $ 8.20K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TOBY adalah 996.77M, dan total suplainya sebesar 996770583.506765. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.20K.