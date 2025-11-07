Harga Trumpius Maximus Hari Ini

Harga live Trumpius Maximus (TRUMPIUS) hari ini adalah $ 0.00203311, dengan perubahan 1.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TRUMPIUS ke USD saat ini adalah $ 0.00203311 per TRUMPIUS.

Trumpius Maximus saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 95,556, dengan suplai yang beredar 47.00M TRUMPIUS. Selama 24 jam terakhir, TRUMPIUS diperdagangkan antara $ 0.00200902 (low) dan $ 0.002061 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.43177, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00198167.

Dalam kinerja jangka pendek, TRUMPIUS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Kapitalisasi Pasar $ 95.56K$ 95.56K $ 95.56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 95.56K$ 95.56K $ 95.56K Suplai Peredaran 47.00M 47.00M 47.00M Total Suplai 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

