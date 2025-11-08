Harga TSUBA Hari Ini

Harga live TSUBA (TSUBA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TSUBA ke USD saat ini adalah -- per TSUBA.

TSUBA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,800, dengan suplai yang beredar 999.88M TSUBA. Selama 24 jam terakhir, TSUBA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00476962, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TSUBA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +1.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TSUBA (TSUBA)

Kapitalisasi Pasar $ 31.80K$ 31.80K $ 31.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.80K$ 31.80K $ 31.80K Suplai Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Total Suplai 999,880,531.98 999,880,531.98 999,880,531.98

Kapitalisasi Pasar TSUBA saat ini adalah $ 31.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TSUBA adalah 999.88M, dan total suplainya sebesar 999880531.98. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.80K.