Harga live TTAJ hari ini adalah 0.00270552 USD. Lacak informasi harga aktual TTAJ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TTAJ dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TTAJ

Info Harga TTAJ

Penjelasan TTAJ

Whitepaper TTAJ

Situs Web Resmi TTAJ

Tokenomi TTAJ

Prakiraan Harga TTAJ

Harga TTAJ (TTAJ)

mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live TTAJ (TTAJ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:33:29 (UTC+8)

Informasi Harga TTAJ (TTAJ) (USD)

Harga aktual TTAJ (TTAJ) adalah $0.00270552. Selama 24 jam terakhir, TTAJ diperdagangkan antara low $ 0.00267823 dan high $ 0.00280805, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTTAJ adalah $ 0.00996565, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00217406.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TTAJ telah berubah sebesar -2.90% selama 1 jam terakhir, -3.30% selama 24 jam, dan -38.16% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TTAJ (TTAJ)

Kapitalisasi Pasar TTAJ saat ini adalah $ 300.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TTAJ adalah 111.00M, dan total suplainya sebesar 111000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 300.31K.

Riwayat Harga TTAJ (TTAJ) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga TTAJ ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga TTAJ ke USD adalah $ -0.0012500105.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga TTAJ ke USD adalah $ -0.0015838243.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga TTAJ ke USD adalah $ -0.003088028698584137.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.30%
30 Days$ -0.0012500105-46.20%
60 Hari$ -0.0015838243-58.54%
90 Hari$ -0.003088028698584137-53.30%

Apa yang dimaksud dengan TTAJ (TTAJ)

The TTAJ digital currency project is a cutting-edge blockchain initiative designed to transform the crypto landscape with decentralization, security, and accessibility. Leveraging advanced blockchain technology, TTAJ offers a secure, transparent, and high-speed trading platform while ensuring user privacy. Its core mission is to eliminate intermediaries, empowering users with full control over their assets. The project integrates state-of-the-art security protocols to safeguard funds and data, alongside user-friendly solutions for global accessibility—regardless of location or expertise. Additionally, TTAJ fosters innovation by supporting developers in building next-gen decentralized applications (DApps). With its scalable, efficient, and inclusive ecosystem, TTAJ aims to drive the future of digital finance.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya TTAJ (TTAJ)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga TTAJ (USD)

Berapa nilai TTAJ (TTAJ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TTAJ (TTAJ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TTAJ.

Cek prediksi harga TTAJ sekarang!

TTAJ ke Mata Uang Lokal

Tokenomi TTAJ (TTAJ)

Memahami tokenomi TTAJ (TTAJ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TTAJ sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang TTAJ (TTAJ)

Berapa nilai TTAJ (TTAJ) hari ini?
Harga live TTAJ dalam USD adalah 0.00270552 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TTAJ ke USD saat ini?
Harga TTAJ ke USD saat ini adalah $ 0.00270552. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TTAJ?
Kapitalisasi pasar TTAJ adalah $ 300.31K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TTAJ?
Suplai beredar TTAJ adalah 111.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TTAJ?
TTAJ mencapai harga ATH sebesar 0.00996565 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TTAJ?
TTAJ mencapai harga ATL 0.00217406 USD.
Berapa volume perdagangan TTAJ?
Volume perdagangan 24 jam live TTAJ adalah -- USD.
Akankah harga TTAJ naik lebih tinggi tahun ini?
TTAJ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TTAJ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:33:29 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting TTAJ (TTAJ)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

