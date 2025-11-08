Harga tuki Hari Ini

Harga live tuki (TUKI) hari ini adalah $ 0.00001452, dengan perubahan 1.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TUKI ke USD saat ini adalah $ 0.00001452 per TUKI.

tuki saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,493.58, dengan suplai yang beredar 998.45M TUKI. Selama 24 jam terakhir, TUKI diperdagangkan antara $ 0.00001428 (low) dan $ 0.00001452 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00459213, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001091.

Dalam kinerja jangka pendek, TUKI bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -24.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar tuki (TUKI)

