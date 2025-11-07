Harga Twin Protocol Hari Ini

Harga live Twin Protocol (TWIN) hari ini adalah --, dengan perubahan 9.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TWIN ke USD saat ini adalah -- per TWIN.

Twin Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 176,787, dengan suplai yang beredar 262.95M TWIN. Selama 24 jam terakhir, TWIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.099439, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TWIN bergerak +0.51% dalam satu jam terakhir dan -24.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Twin Protocol (TWIN)

Kapitalisasi Pasar $ 176.79K$ 176.79K $ 176.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 672.33K$ 672.33K $ 672.33K Suplai Peredaran 262.95M 262.95M 262.95M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

