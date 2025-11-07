Harga UFC Fan Token Hari Ini

Harga live UFC Fan Token (UFC) hari ini adalah $ 0.050541, dengan perubahan 3.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UFC ke USD saat ini adalah $ 0.050541 per UFC.

UFC Fan Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 122,389, dengan suplai yang beredar 2.42M UFC. Selama 24 jam terakhir, UFC diperdagangkan antara $ 0.050267 (low) dan $ 0.056172 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 7.61, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.04688708.

Dalam kinerja jangka pendek, UFC bergerak +0.17% dalam satu jam terakhir dan -9.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar UFC Fan Token (UFC)

Kapitalisasi Pasar $ 122.39K$ 122.39K $ 122.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Suplai Peredaran 2.42M 2.42M 2.42M Total Suplai 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Kapitalisasi Pasar UFC Fan Token saat ini adalah $ 122.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UFC adalah 2.42M, dan total suplainya sebesar 20000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.01M.