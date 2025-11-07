Harga UFC Fan Token (UFC)
Harga live UFC Fan Token (UFC) hari ini adalah $ 0.050541, dengan perubahan 3.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UFC ke USD saat ini adalah $ 0.050541 per UFC.
UFC Fan Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 122,389, dengan suplai yang beredar 2.42M UFC. Selama 24 jam terakhir, UFC diperdagangkan antara $ 0.050267 (low) dan $ 0.056172 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 7.61, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.04688708.
Dalam kinerja jangka pendek, UFC bergerak +0.17% dalam satu jam terakhir dan -9.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar UFC Fan Token saat ini adalah $ 122.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UFC adalah 2.42M, dan total suplainya sebesar 20000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.01M.
+0.17%
-3.38%
-9.57%
-9.57%
Sepanjang hari ini, perubahan harga UFC Fan Token ke USD adalah $ -0.0017711751807312.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga UFC Fan Token ke USD adalah $ -0.0155557515.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga UFC Fan Token ke USD adalah $ -0.0301448509.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga UFC Fan Token ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.0017711751807312
|-3.38%
|30 Days
|$ -0.0155557515
|-30.77%
|60 Hari
|$ -0.0301448509
|-59.64%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga UFC Fan Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
The UFC Fan Token allows UFC fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy UFC Fan Tokens.
Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.
The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.
