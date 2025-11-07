BursaDEX+
Harga live UFC Fan Token hari ini adalah 0.050541 USD. Kapitalisasi pasar UFC adalah 122,389 USD. Lacak informasi harga aktual UFC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live UFC Fan Token hari ini adalah 0.050541 USD. Kapitalisasi pasar UFC adalah 122,389 USD. Lacak informasi harga aktual UFC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang UFC

Info Harga UFC

Penjelasan UFC

Situs Web Resmi UFC

Tokenomi UFC

Prakiraan Harga UFC

Logo UFC Fan Token

Harga UFC Fan Token (UFC)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 UFC ke USD:

$0.050541
-3.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live UFC Fan Token (UFC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:48:21 (UTC+8)

Harga UFC Fan Token Hari Ini

Harga live UFC Fan Token (UFC) hari ini adalah $ 0.050541, dengan perubahan 3.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UFC ke USD saat ini adalah $ 0.050541 per UFC.

UFC Fan Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 122,389, dengan suplai yang beredar 2.42M UFC. Selama 24 jam terakhir, UFC diperdagangkan antara $ 0.050267 (low) dan $ 0.056172 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 7.61, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.04688708.

Dalam kinerja jangka pendek, UFC bergerak +0.17% dalam satu jam terakhir dan -9.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar UFC Fan Token (UFC)

$ 122.39K
--
$ 1.01M
2.42M
20,000,000.0
Kapitalisasi Pasar UFC Fan Token saat ini adalah $ 122.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UFC adalah 2.42M, dan total suplainya sebesar 20000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.01M.

Riwayat Harga UFC Fan Token USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.050267
Low 24 Jam
$ 0.056172
High 24 Jam

$ 0.050267
$ 0.056172
$ 7.61
$ 0.04688708
+0.17%

-3.38%

-9.57%

-9.57%

Riwayat Harga UFC Fan Token (UFC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga UFC Fan Token ke USD adalah $ -0.0017711751807312.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga UFC Fan Token ke USD adalah $ -0.0155557515.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga UFC Fan Token ke USD adalah $ -0.0301448509.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga UFC Fan Token ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0017711751807312-3.38%
30 Days$ -0.0155557515-30.77%
60 Hari$ -0.0301448509-59.64%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk UFC Fan Token

Prediksi Harga UFC Fan Token (UFC) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target UFC pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga UFC Fan Token (UFC) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga UFC Fan Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu berapa harga UFC Fan Token yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga UFC untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga UFC Fan Token.

Apa yang dimaksud dengan UFC Fan Token (UFC)

The UFC Fan Token allows UFC fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy UFC Fan Tokens.

Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya UFC Fan Token (UFC)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang UFC Fan Token

Berapa nilai 1 UFC Fan Token pada tahun 2030?
Jika UFC Fan Token tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga UFC Fan Token tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.