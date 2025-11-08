Harga Unidentified Anomalous Phenomena Hari Ini

Harga live Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) hari ini adalah $ 0.00003324, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UAP ke USD saat ini adalah $ 0.00003324 per UAP.

Unidentified Anomalous Phenomena saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,994, dengan suplai yang beredar 932.42M UAP. Selama 24 jam terakhir, UAP diperdagangkan antara $ 0.00003324 (low) dan $ 0.00003324 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00111176, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003044.

Dalam kinerja jangka pendek, UAP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -4.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Unidentified Anomalous Phenomena (UAP)

Kapitalisasi Pasar $ 30.99K$ 30.99K $ 30.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.99K$ 30.99K $ 30.99K Suplai Peredaran 932.42M 932.42M 932.42M Total Suplai 932,422,828.855953 932,422,828.855953 932,422,828.855953

