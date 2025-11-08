BursaDEX+
Harga live Unidentified Anomalous Phenomena hari ini adalah 0.00003324 USD. Kapitalisasi pasar UAP adalah 30,994 USD. Lacak informasi harga aktual UAP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Unidentified Anomalous Phenomena (UAP)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 UAP ke USD:

--
----
0.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Unidentified Anomalous Phenomena (UAP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 04:22:31 (UTC+8)

Harga Unidentified Anomalous Phenomena Hari Ini

Harga live Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) hari ini adalah $ 0.00003324, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UAP ke USD saat ini adalah $ 0.00003324 per UAP.

Unidentified Anomalous Phenomena saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,994, dengan suplai yang beredar 932.42M UAP. Selama 24 jam terakhir, UAP diperdagangkan antara $ 0.00003324 (low) dan $ 0.00003324 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00111176, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003044.

Dalam kinerja jangka pendek, UAP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -4.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Unidentified Anomalous Phenomena (UAP)

$ 30.99K
$ 30.99K$ 30.99K

--
----

$ 30.99K
$ 30.99K$ 30.99K

932.42M
932.42M 932.42M

932,422,828.855953
932,422,828.855953 932,422,828.855953

Kapitalisasi Pasar Unidentified Anomalous Phenomena saat ini adalah $ 30.99K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UAP adalah 932.42M, dan total suplainya sebesar 932422828.855953. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.99K.

Riwayat Harga Unidentified Anomalous Phenomena USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00003324
$ 0.00003324$ 0.00003324
Low 24 Jam
$ 0.00003324
$ 0.00003324$ 0.00003324
High 24 Jam

$ 0.00003324
$ 0.00003324$ 0.00003324

$ 0.00003324
$ 0.00003324$ 0.00003324

$ 0.00111176
$ 0.00111176$ 0.00111176

$ 0.00003044
$ 0.00003044$ 0.00003044

--

0.00%

-4.08%

-4.08%

Riwayat Harga Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Unidentified Anomalous Phenomena ke USD adalah $ 0.0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Unidentified Anomalous Phenomena ke USD adalah $ -0.0000096718.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Unidentified Anomalous Phenomena ke USD adalah $ -0.0000122018.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Unidentified Anomalous Phenomena ke USD adalah $ -0.00001336002032416318.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0.00.00%
30 Days$ -0.0000096718-29.09%
60 Hari$ -0.0000122018-36.70%
90 Hari$ -0.00001336002032416318-28.66%

Prediksi Harga untuk Unidentified Anomalous Phenomena

Prediksi Harga Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target UAP pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Unidentified Anomalous Phenomena berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan Unidentified Anomalous Phenomena (UAP)

UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) includes anything unusual seen in the sky, space, or even underwater that can’t easily be explained. It goes beyond “UFO” (Unidentified Flying Object), which only refers to things flying and often makes people think of alien spaceships. UAP covers a wider range of strange events and objects, not just flying ones, to better understand what might be happening.

The project's vision is to help the decades old long movement of truth-seekers. Its mission is expediting the progress of the UAP/UFO community, to finally find the answers for the thousands of questions humanity has been asking for centuries. Sadly, the tightly kept secrets regarding the unknown such as flying objects, aliens, the unknown and everything in-between are protected by relentless forces, therefor we must unite and use the power of crypto to break open Pandora's box that is kept away from the public.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Unidentified Anomalous Phenomena (UAP)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Unidentified Anomalous Phenomena

Berapa nilai 1 Unidentified Anomalous Phenomena pada tahun 2030?
Jika Unidentified Anomalous Phenomena tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Unidentified Anomalous Phenomena tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 04:22:31 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.