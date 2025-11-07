Informasi Harga Unit Fartcoin (UFART) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.249957 $ 0.249957 $ 0.249957 Low 24 Jam $ 0.275952 $ 0.275952 $ 0.275952 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.249957$ 0.249957 $ 0.249957 High 24 Jam $ 0.275952$ 0.275952 $ 0.275952 All Time High $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Harga Terendah $ 0.239061$ 0.239061 $ 0.239061 Perubahan Harga (1 Jam) +0.48% Perubahan Harga (1 Hari) +2.67% Perubahan Harga (7H) -17.12% Perubahan Harga (7H) -17.12%

Harga aktual Unit Fartcoin (UFART) adalah $0.273344. Selama 24 jam terakhir, UFART diperdagangkan antara low $ 0.249957 dan high $ 0.275952, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUFART adalah $ 1.69, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.239061.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UFART telah berubah sebesar +0.48% selama 1 jam terakhir, +2.67% selama 24 jam, dan -17.12% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Unit Fartcoin (UFART)

Kapitalisasi Pasar $ 21.89M$ 21.89M $ 21.89M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 273.34M$ 273.34M $ 273.34M Suplai Peredaran 80.10M 80.10M 80.10M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Unit Fartcoin saat ini adalah $ 21.89M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UFART adalah 80.10M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 273.34M.