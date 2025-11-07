Informasi Harga Unit Pump (UPUMP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.00366325 $ 0.00366325 $ 0.00366325 Low 24 Jam $ 0.00394387 $ 0.00394387 $ 0.00394387 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.00366325$ 0.00366325 $ 0.00366325 High 24 Jam $ 0.00394387$ 0.00394387 $ 0.00394387 All Time High $ 0.00878431$ 0.00878431 $ 0.00878431 Harga Terendah $ 0.00228745$ 0.00228745 $ 0.00228745 Perubahan Harga (1 Jam) -0.61% Perubahan Harga (1 Hari) -2.43% Perubahan Harga (7H) -12.59% Perubahan Harga (7H) -12.59%

Harga aktual Unit Pump (UPUMP) adalah $0.00381031. Selama 24 jam terakhir, UPUMP diperdagangkan antara low $ 0.00366325 dan high $ 0.00394387, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUPUMP adalah $ 0.00878431, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00228745.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UPUMP telah berubah sebesar -0.61% selama 1 jam terakhir, -2.43% selama 24 jam, dan -12.59% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Unit Pump (UPUMP)

Kapitalisasi Pasar $ 121.56M$ 121.56M $ 121.56M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.81B$ 3.81B $ 3.81B Suplai Peredaran 31.90B 31.90B 31.90B Total Suplai 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Unit Pump saat ini adalah $ 121.56M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UPUMP adalah 31.90B, dan total suplainya sebesar 1000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.81B.